Lancement des travaux du Pont de Rosso : retour sur les temps forts – vidéo

Jonction entre les deux Rosso jumelles du Sénégal et de la Mauritanie, le pont de Rosso dont les travaux ont été officiellement lancés par les deux chefs d’Etats de pays, est le cordon ombilical d’une amitié séculaire. Avec la réalisation de cet axe routier, le passage des biens et de personnes devrait être plus fluide. Retour en vidéo sur les temps forts de la pose de première pierre …