Langue de Barbarie : lancement d’actions de sensibilisation sur la digue de protection côtière (vidéo)

L’Agence de Développement municipal (ADM) a lancé, lundi, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de Protection Côtière à Saint-Louis (PPCS), une campagne de communication et de sensibilisation sur les modalités de réalisation de la digue de protection côtière. Cette action, menée de dans les quartiers de la langue de barbarie, va se dérouler du 07 au 15 septembre 2020.



La campagne devra permettre d’informer toutes les communautés sur les objectifs, enjeux de ce projet financé à hauteur de 10, 5 milliards FCFA par l’Agence française de Développement (AFD).



Des informations détaillées seront ainsi fournies aux populations sur les procédures d’exécution du programme ainsi que sur les dispositions environnementales, sociales et sécuritaires.



À terme, le PPCS devra protéger habitants et les biens des quartiers situés sur cette fine bande côtière en proie à l’érosion côtière. Il contribuera également à glaner des connaissances scientifiques sur les enjeux côtiers et à leur diffusion.



Suivez en wolof les éclairages d’Adiouma CISSÉ (chargé de projets techniques) et de Mouhamadoul Mokhtar KANE (expert en communication)