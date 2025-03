Le Canada et le Sénégal élargissent leur accord aérien pour booster les échanges commerciaux

Le Canada et le Sénégal ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations économiques et commerciales en élargissant leur accord de transport aérien. Annoncée par l’honorable Anita Anand, ministre canadienne des Transports et du Commerce intérieur, cette expansion vise à améliorer la connectivité entre les deux pays tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour les compagnies aériennes et les entreprises.



Désormais, les transporteurs aériens des deux nations peuvent proposer des vols directs vers toutes les destinations de l’autre pays. Cet accord prévoit jusqu’à 14 vols passagers et 10 vols cargo par semaine, facilitant ainsi les échanges et les déplacements. Cette flexibilité accrue pour les services de fret aérien devrait également stimuler le commerce bilatéral, en permettant un transport plus rapide et efficace des marchandises.



Cette extension s’inscrit dans la stratégie "Ciel bleu" du Canada, conçue pour promouvoir des services aériens durables et compétitifs à travers le monde. Mary Ng, ministre canadienne de la Promotion des exportations, a souligné l’importance de cet accord pour le développement du tourisme et la facilitation des opérations des compagnies aériennes. Elle a également mis en avant les nouvelles perspectives qu’il ouvre pour les entreprises canadiennes souhaitant investir ou exporter vers le Sénégal.



En 2023, les échanges commerciaux entre le Canada et le Sénégal ont atteint 119,4 millions de dollars. Ce partenariat aérien pourrait booster ces chiffres en facilitant le développement de secteurs clés comme les mines, l’agriculture, le pétrole et le gaz. Grâce à des vols cargo plus flexibles, les entreprises pourront exporter leurs produits plus rapidement, réduisant les délais logistiques et augmentant la compétitivité sur le marché international.



Au-delà des avantages économiques, cet accord améliore aussi les options pour les voyageurs entre les deux pays. Avec des vols directs plus nombreux, les déplacements seront plus pratiques et accessibles, favorisant le tourisme et les échanges culturels. Les transporteurs aériens, quant à eux, bénéficieront d’une plus grande liberté pour ajuster leurs services en fonction de la demande, que ce soit pour le transport de passagers ou de marchandises.



Cette collaboration aérienne renforcée marque une avancée significative dans les relations bilatérales entre le Canada et le Sénégal. En facilitant les échanges commerciaux, le tourisme et les investissements, cet accord jette les bases d’une coopération durable et mutuellement bénéfique. Les prochains mois permettront d’évaluer l’impact concret de cette initiative sur les secteurs concernés et sur l’évolution des échanges entre les deux nations.



