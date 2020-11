Le Commissaire DIARRA décèle "les deux plaies de NDAR" (vidéo)

Profitant du pot de départ organisé à son honneur par les populations et les forces de défense et de sécurité, le Commissaire El Hadj Bécaye DIARRA indique les deux principaux foyers de tension qui troublent souvent la sécurité publique. Il s’agit, dit-il, du quartier de Guet-Ndar où des revendications de pêcheurs peuvent virer au drame et de l’Université Gaston Berger en temps de grève. « Ce sont les deux principales plaies de NDAR que j’ai pu constater », a-t-il martelé. M. DIARRA a invité toutes les deux entités à privilégier le dialogue. Après les hommages à son endroit, la cérémonie de passation de service installant officiellement son successeur, est attendue dans les jours à venir.