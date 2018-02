Le Magal de Porokhane ou la consécration de la vertu féminine

L’Oeuvre de Sokhna Diarra, vérifiée et étudiée à fond, devrait permettre à une génération déboussolée de se mettre sous le voile de la piété, car cette Sainte Femme, au grand dam d’une certaine élite néo-intellectuelle, n’ a jamais demandé la parité, ni ne s’est empêtrée de ces termes laudateurs qui ont fait irruption dans nos sociétés actuelles par le biais des médias et autres manipulateurs de masse.





Elle a compris, au contraire, que la Voie qui mène vers Dieu est la Seule Vérité, et qu’une femme ne peut qu’atteindre un degré supérieur si elle se réfère aux prescriptions divines faisant d’elle l’alliée de l’homme. < > Sourate 4, verset 34.





Cependant, l’oeuvre de Borom Porokhane revivifiée ne saurait être une négation du rôle de la Femme dans la Gestion de la Cité. Bien au contraire, s’inspirer d’elle aidera toute la gente féminine à progresser et a entretenir les missions que la société attend d’elles! C’est à dire être des Femmes sublimes et non sublimées, portant affectueusement le Titre de Soxna Ci! Titre plus honorifique et plus anoblissant que tout ce que le Monde actuel veut vous faire porter.





Vous êtes Maman! C’est à dire le socle reproducteur de l’humanité.

À Sokhna Diarra Bousso, notre Illustre Grand-mère;

À toutes Les Mamans du Monde;



À toutes les Femmes du monde qui portent affectueusement les valeurs d’une Soxna;

Bon Magal.



Mohamadou Manel Fall

Petit fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall