Le Pca du Journal "Le Soleil" démissionne

Abdoulaye Bamba Diallo a confirmé sa démission de son poste de président du Conseil d’administration de la Société Sénégalaise de presse et de publicité Le Soleil. Joint par Sud Quotidien le désormais ex PCA évoque une raison de « cohérence » “Je trouve que c’est comme ça. C’est Macky Sall qui m’avait nommé, il est parti. Bassirou Diomaye Faye a gagné, il doit s’installer avec ses hommes. Pour moi, c’est la règle du jeu. Je lui souhaite vraiment plein succès pour sa brillante victoire. Mais, je crois que pour moi, ma cohérence est qu’il m’avait pas désigné, bon je n’ai pas à l’encombrer. C’est une décision du président de la République, donc il revient au nouveau président choisi par les Sénégalais, librement et démocratiquement d’une manière claire et nette de s’installer avec ses hommes”, avait argumenté Abdoulaye Bamba Diallo, juste après son renoncement à son poste de PCA.



Après la remise de sa lettre de démission, l’ancien patron de presse attend la suite qui sera donnée à sa décision. Cette démission rappelle également un précédent similaire avec Ibrahima Gaye, qui était Directeur général du Soleil lors de la première alternance politique au Sénégal en 2000.



À l’époque, le journaliste Gaye avait également démissionné de son poste dès l’accession au pouvoir d’Abdoulaye Wade, succédant ainsi à Abdou Diouf, qui l’avait nommé à la tête du média public.