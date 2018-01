Le Pr Souleymane Bachir Diagne, lauréat du prix Frantz Fanon lifetime achievement

Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne a remporté le Prix Frantz Fanon Lifetime Achievement, décerné par l’Association Caribéenne de Philosophie (CPA, en anglais), pour sa contribution au "renouvellement des études africaines", a appris l’APS, ce jeudi.

"Ce prix sera remis lors du congrès annuel de l’Association Caribéenne de Philosophie ; congrès qui se tiendra, pour la première fois, en terre africaine à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar les 19 et 20 juin 2018", précise un communiqué de la Société sénégalaise de philosophie (SOSEPHI), reçu à l’APS.

La même source ajoute que ce congrès sera organisé en collaboration avec la SOSEPHI, dont le Professeur Souleymane Bachir Diagne est membre et aura pour thème : "Changer la géographie de la Raison — Les modes de savoir, passé et futur".

"Ce prix est le plus prestigieux décerné par l’Association caribéenne de philosophie et a pour objectif de récompenser les chercheurs dont l’œuvre est considérée comme ayant eu une portée heuristique et émancipatrice de premier plan pour les peuples caribéens et africains", lit-on dans le communiqué.

Le texte note que le Professeur Diagne est honoré par plus de quatre cent 400 membres de la ‘’Caribbean Philosophical Association’’ (CPA) sur proposition de la SOSEPHI.

"Ces derniers ont décidé, au terme d’un vote démocratique, de lui décerner le Frantz Fanon Lifetime Achievement Prize", renseigne le communiqué

Selon le texte, "ce qui est affirmé à travers ce prix, c’est l’importance du travail du Professeur Souleymane Bachir Diagne pour le renouvellement des études africaines d’abord mais également pour le décentrement idéologique de la philosophie et la prise en compte des paradigmes venus des pays du Sud".

La Société sénégalaise de philosophie (SOSEPHI) a organisé en décembre dernier à Dakar un colloque international pour rendre hommage au Professeur Souleymane Bachir Diagne de l’Université Columbia (Etats-Unis).



