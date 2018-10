«Le Président Macky Sall a fait un hors sujet à l'Ucad en parlant de l'affaire Fallou Sene», selon les étudiants de l’UGB

Les étudiants de l’Université Gaston Berger (UBG) de Saint-Louis restent sur leur faim après le discours tenu par le président de la République à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) sur l'affaire Fallou Sène, tué par balle lors d'affrontements avec les forces de l’ordre. Selon eux, le chef de l'Etat a fait un hors sujets en parlant d'autres questions ce jour-là.

.

«Désolé, mais le Président a fait hors sujet. Lorsque les gens réclament justice pour Fallou Sène, il augmente les bourses, il démunie les tickets de restauration. Nous regrettons cela amèrement », fulmine le président de la Coordination des étudiants de Saint-Louis.



Alioune Guèye souligne toutefois que : «nous prenons acte de l’ensemble des idées et des paroles du président de la République. Mais, ce que nous répliquons c’est que ses paroles ne soient pas traduites en lettre morte parce que d’habitude, l’Etat ne respecte pas ses engagements».



Et, avance-t-il sur la Rfm, «pour le dossier de Fallou Sène, ce que nous réclamons, c’est qu’il y ait un procès». Et, prévient-il, «sans cela, on ne peut pas espérer une année scolaire apaisée, ni une année académique normale, ni une réussite».



Le Président Macky Sall avait réitéré sa promesse que la lumière serait faite dans ce dossier. Il avait tenu cette promesse lors de l’inauguration de nouveaux pavillons à l’Ucad.



PRESSAFRIK