Le SAEMS/Saint-Louis dénonce les lenteurs dans la prise en charge des revendications enseignantes

Le secrétaire général de la section de Saint-Louis du Syndicat autonome des enseignants du moyen-secondaire (SAEMS), Moustapha Niang, a dénoncé mardi des "lenteurs persistantes" dans la prise en charge des revendications des enseignants, lors d’un rassemblement organisé au lycée Charles De Gaulle.





Le SAEMS, membre du G7, un collectif regroupant les syndicats les plus représentatifs du secteur éducatif –, avait suspendu ses actions pour laisser le temps au nouveau gouvernement de s’installer, a expliqué M. Niang.





"Nous avons attendu, mais rien ne bouge. Aujourd’hui, nous entrons dans une nouvelle phase d’action", a-t-il déclaré.





Le plan d’action syndical prévoit un débrayage ce mardi à partir de 9h, suivi d'une assemblée générale départementale, et une grève totale mercredi.





Parmi les revendications exprimées figurent le statut des enseignants décisionnaires, la surimposition des rappels et la généralisation de la formation diplômante.



Source : APS



