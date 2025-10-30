Diougop : L’ADM remet des fournitures scolaires aux élèves déplacés

L’Agence de Développement Municipal (ADM) a procédé jeudi à une remise de fournitures scolaires aux établissements de la localité de Diougop, dans le cadre du Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP).





Cette initiative s’inscrit dans le volet éducation du projet d’investissement communautaire, un axe majeur du SERRP, qui vise à accompagner les populations déplacées de la Langue de Barbarie, a indiqué Mamadou Dia, chef de la mission de facilitation sociale.



« Le projet prévoit la construction d’une école maternelle, d’une école élémentaire et d’un collège pour permettre aux enfants déplacés d’avoir accès à une éducation de qualité », a-t-il précisé.





Les fournitures ont été remises aux écoles élémentaires Diougop 1, Diougop 2, Diougop 3 (Mbambara) ainsi qu’au collège de Diougop. « Il s’agit d’un appui direct aux élèves, mais également d’un soulagement pour les familles dans un contexte de réinstallation souvent difficile », a ajouté M. Dia.





Présent lors de la cérémonie, Boubacar Kébé, représentant de l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis, a salué le geste, rappelant qu’il s’agit de la troisième action de ce type de la part de l’ADM.



« Ces fournitures arriveront directement aux élèves. Nous avons une équipe dynamique et responsable sur place », a-t-il affirmé.





Au nom des bénéficiaires, Mamadou Thiam a exprimé sa reconnaissance, magnifiant les différentes interventions du projet SERRP en faveur des communautés relogées.



