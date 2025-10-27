Le MCDS distribue 594 kits scolaires à l’école François Mbaye Salzman

Le Mouvement Citoyen pour le Développement du Sénégal (MCDS) a effectué, ce matin, une nouvelle distribution de fournitures scolaires au profit des élèves de l’école élémentaire François Mbaye Salzmann, dans le cadre de son programme « Élan de Solidarité Scolaire – Édition 2025-2026 ».





Après avoir remis 720 kits scolaires à l’école Nalla Ndiaye de Darou la semaine dernière, le mouvement a doté 594 élèves de l’école François Mbaye Salzmann d’un lot similaire, composé de cahiers, stylos, règles et autres fournitures de base.





« C'est un don que nous attendions avec espoir et que nous apprécions profondément, surtout en cette période difficile », a déclaré Moussoukoro Gueye, enseignante dans l’établissement, représentant la directrice absente.



« Beaucoup de familles ont plusieurs enfants à charge, et l'achat du matériel scolaire devient un fardeau. Ce soutien du MCDS est donc essentiel », a-t-elle ajouté.





Abdoulaye Kassé, secrétaire général du MCDS, a rappelé que cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large visant à accompagner durablement les élèves et les établissements scolaires.



« Le programme ne se limite pas à la distribution de kits. Avant la rentrée, nous avons participé au nettoyage et à l’aménagement des espaces scolaires à Nalla Ndiaye. Nous prévoyons également, tout au long de l’année, des cours de renforcement et de révision, en collaboration avec notre commission pédagogique », a-t-il expliqué.





Selon M. Kassé, l’esprit de solidarité est au cœur de l’engagement du Mouvement, en indiquant que plus de 1314 kits scolaires ont été distribués au fil de cette initiative et plus de 1000 familles touchées.



« La solidarité, c’est l’âme de notre belle et noble mission », a-t-il conclu.



