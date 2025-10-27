Connectez-vous
Saint-Louis : L’UGB reçoit des imprimantes 3D pour améliorer les services du CROUS

Lundi 27 Octobre 2025

L’Université Gaston Berger de Saint-Louis a réceptionné, lundi, un important lot de matériel, comprenant notamment des imprimantes 3D destinées au personnel du CROUS et aux étudiants.

Cette dotation s’inscrit dans le cadre d’un projet de coopération entre le Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) et l’Ambassade de la République tchèque, avec pour objectif de renforcer l’efficacité des services universitaires.

Le directeur du CROUS, Dr Babacar Diop, a salué cette initiative, mettant en avant les trois axes majeurs de cette collaboration : éducation, santé et environnement, considérés comme essentiels pour un cadre de vie sain et un développement durable.

Le représentant de l’ambassade tchèque a, pour sa part, souligné le potentiel des imprimantes 3D, capables d’apporter des solutions locales, rapides et économiques, notamment dans le secteur médical, avec la fabrication de prothèses et de dispositifs sur mesure.



