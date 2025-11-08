Saint-Louis : l’académie honore la lauréate du concours de la mascotte des JOJ

L’Inspection d’Académie de Saint-Louis a reçu Ndeye Mariama Diop, lauréate du Concours national de conception de la mascotte des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.



La jeune dessinatrice est l’auteure de "Ayo", la mascotte officielle des JOJ.



Représentante des Cours Privés Samba Lampsar Sall, Ndeye Mariama Diop a été accueillie en audience par M. Mafal Der, Secrétaire Général de l’Inspection d’Académie, qui agissait au nom de l’Inspecteur d’Académie.





Dans une cérémonie marquée par l’enthousiasme et la reconnaissance, M. Der a salué le talent artistique de la jeune élève ainsi que la dimension symbolique de sa création pour la jeunesse sénégalaise. Il a souligné que cette distinction dépasse le cadre individuel, valorisant l’ensemble du système éducatif régional.





« Ce prix est une victoire pour toute la communauté éducative de Saint-Louis. Il montre que nos élèves, à travers leur créativité, peuvent briller sur la scène nationale et internationale », a-t-il déclaré.



