Le Sénégal, 111e sur la liste des pays les plus heureux au monde

Connu pour sa légendaire Téranga (hospitalité), le Sénégal n’en est pas moins classé à la 111e place des pays les plus heureux au monde, derrière la Palestine et devant la Somalie. 156 pays sont ainsi classés en fonction du niveau de bonheur perçu par les citoyens selon l’évaluation qu’ils font de leur propre vie.



Le classement prend en compte le PIB par habitant, le soutien social, l’espérance de vie en bonne santé et la liberté de faire des choix de vie.



Sur le plan africain, l’île Maurice (57e) est le premier pays où il fait bon vivre, suivi de la Libye à la 72e place et du Nigéria à la 85e place. La Tanzanie (153e), la République centrafricaine (155e) et le Soudan du Sud (156e) ferment le classement mondial, rapporte Emedia.



Pour la deuxième consécutive, la Finlande caracole en tête du classement, suivie du Danemark et de la Norvège. Le rapport « World Happiness Report 2019 » est publié par le Réseau des solutions pour le développement durable (RSDD) des Nations-Unies (ONU) en marge de la Journée internationale du bonheur célébrée le 20 mars.