Le Sénégal adopte un plan triennal pour l’aquaculture

L’Agence nationale de l’aquaculture (ANA) a annoncé, vendredi, à Saly (ouest), avoir élaboré un plan d’action triennal (2025-2027) pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement de la filière aquacole.



Des agents de l’ANA et d’instituts de recherche du ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, ainsi que des représentants d’institutions partenaires de l’État ont pris part à l’élaboration du plan.



‘’Aujourd’hui, nous sommes là pour redresser l’aquaculture […] Nous voulons intensifier la production en attirant les investisseurs’’, a dit Samba Ka, le directeur général de l’Agence nationale de l’aquaculture.



Il assure que la filière aquacole recevra davantage de moyens de l’État au cours de la mise en œuvre du plan triennal.







Khadiatou Sarr, la présidente de l’Association nationale des acteurs de la filière aquacole du Sénégal



Des financements seront destinés à la production d’alevins et à la formation des aquaculteurs, a promis M. Ka, annonçant d’importantes activités de recherche à venir pour cette filière.



Khadiatou Sarr, la présidente de l’Association nationale des acteurs de la filière aquacole du Sénégal, s’est réjouie de l’implication des aquaculteurs dans l’élaboration du plan.



‘’Nous sommes satisfaits d’avoir été impliqués. Nous avons saisi l’occasion pour montrer au ministère de tutelle ce que nous sommes en mesure d’apporter’’, a-t-elle dit.



Mme Sarr assure que l’association qu’elle dirige va s’approprier le plan triennal et la stratégie de développement de l’aquaculture.



APS