Le Sénégal, champion d'Afrique de Football : La joie, explosive à NDAR - vidéo

Liesse générale à Saint-Louis à la victoire des Lions à la Can 2022. Une joie explosive pour un sacre hisrtorique s'est explosée à travers les rues, expression de la fierté des populations à l'égard de l'équipe nationale. La bravoure et la témérité d'Ismaila SARR lors de la finale et des matchs précédents ont marqué les esprits.