Le Sénégal en chute à la bourse des valeurs. Par Mamadou MBAYE

A la Bourse de Londres, le franc suisse, l’or, le dollar américain sont souvent premiers.



A la bourse des « valeurs », entendons « vertus », le Sénégal comme Sodome, la légendaire cité du pêché, a atteint un niveau de rupture vertueuse jamais égalé dans l’histoire d’un pays. Sommes-nous arrivés à l’ère de Dajjal ; l’antéchrist est-il déjà parmi nous ?



Dans nos organisations en général, les amitiés, la fraternité n’existent plus. Les intérêts personnels priment sur tout. Ce n’est pas le poignard dans le dos qui fait mal mais plutôt l’identité de celui qui te l’a planté.

Dans nos administrations, la courtisanerie et le mensonge sont érigées en règle de promotion; la corruption, l’enrichissement illicite sont valeurs de gouvernance.



Les valeurs de « Ngor », « Diom », etc. sont vendangées sous l’autel de ce que les sénégalais appellent de mauvaise foi « l’intelligence sociale » comme pour sublimer la ruse, le mensonge et la manipulation pour se tirer d’affaire.

Nos réseaux sociaux pullulent d’encombrants impertinents incapables de tenir un débat de civilités et d’idées. Le nivellement par le bas est la réalité dans cet espace où la courtoisie est considérée comme une faiblesse et dans lequel les illuminés refusent de s’exprimer par dégout ou par peur.



Il n’y a plus de différence entre « être bon » et « être puant ». Des voleurs connus, des voyous réputés, des condamnés, des menteurs invétérés (les plus dangereux) sont sur nos plateaux télé, radio, dans nos conférences publiques, dirigent nos organisations civiles et associatives, nos syndicats, nos partis politiques, notre administration, nos entreprises publiques, etc.



Ce spectacle qui peuple notre quotidien s’est banalisé. Or, comme disait Serigne Cheikh Tidiane SY Al Maktoum, (RTA) « miine kassara bakhoul, ndakh dafay takh dotoo tawaat ».

Le Sénégal n’est ni en feu ni en fumée (juste quelques bus brulés et maisons saccagés), il est plutôt au bord de l’abime. Il n’y a pas d’horizon possible sans des leaders, hommes et femmes de valeurs et de vertus. En soi, c’est la vertu et non la foi religieuse (l’habit ne faisant pas le moine) qui oblige un homme à ne pas détourner ou voler, à ne pas mentir, à protéger le bien public, etc.

Confucius disait « l’harmonie et la paix dans la société ne peuvent être atteints que par l’exemplarité de ses dirigeants.



C’est tout le sens de l’idée politique du Président Dethie FALL qui disait je le cite « un président n’est pas simplement un porteur de défis et de projets. Il est aussi dépositaire de valeurs et principes qui font du Sénégal une nation unie, forte, de paix et de stabilité, de Téranga et de tolérance »



Heureusement que « nieup yamou niou ndakh sou nieupp yamoone am niou gued sén tiér ».



Mamadou MBAYE

Directeur de l’École du Parti

Parti Républicain pour le Progrès

# Dethie FALL 2024 #

Saint-Louis