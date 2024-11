Le Sénégal enregistre une hausse de ses exportations en septembre 2024

Une embellie souffle sur le commerce extérieur sénégalais. Selon le dernier bulletin mensuel publié par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), les exportations du pays ont enregistré une hausse spectaculaire de 85,2% en septembre 2024, par rapport à août 2024, atteignant 422,7 milliards de FCFA. L’or non monétaire et les produits pétroliers se positionnent comme les fers de lance de cette performance remarquable.



L’or brille de mille feux



L’or non monétaire a affiché une progression fulgurante, passant de 14,9 milliards de FCFA en août à 95,7 milliards de FCFA en septembre. Cette envolée témoigne de la vitalité du secteur minier sénégalais et de son importance croissante dans l’économie nationale.



Le pétrole maintient le cap



Les produits pétroliers ont également participé à la dynamique positive des exportations, enregistrant une augmentation de 68,5 milliards de FCFA en septembre, contre 53,8 milliards de FCFA en août. Malgré les fluctuations du marché mondial de l’énergie, le Sénégal parvient à tirer profit de ses ressources pétrolières.



Des ombres au tableau



Toutefois, le bulletin de l’ANSD révèle quelques points de vigilance. Certains produits phares des exportations sénégalaises ont connu un ralentissement en septembre 2024. L’acide phosphorique, le zirconium et les préparations alimentaires ont accusé une baisse de leurs ventes à l’étranger.



Importations : la prudence est de mise



Du côté des importations, le mois de septembre 2024 a été marqué par un recul de 14,9% par rapport à août 2024, avec un total de 544,3 milliards de FCFA. Les achats d’huiles brutes de pétrole, de machines industrielles et d’automobiles ont notamment diminué.



Un solde commercial en amélioration



Malgré la baisse des importations, le déficit commercial du Sénégal persiste. Cependant, le solde commercial s’est amélioré en septembre 2024, passant de -411,8 milliards de FCFA en août à -121,6 milliards de FCFA.



Regards sur les partenaires commerciaux



Le Mali, la Suisse, la Chine, l’Italie et l’Australie se distinguent comme les principaux clients du Sénégal en septembre 2024. La Chine, la France, la Russie, la Belgique, l’Inde et les États-Unis sont les principaux fournisseurs du pays.



Les principaux produits exportés en septembre 2024 sont :



L’huile brute de pétrole (117,5 milliards de FCFA)

L’or non monétaire (96,7 milliards de FCFA)

Les produits pétroliers (68,5 milliards de FCFA)

L’acide phosphorique (16,9 milliards de FCFA)

Le titane (11,5 milliards de FCFA)

Les principaux clients du Sénégal en septembre 2024 sont le Mali (13,3%), la Suisse (12,0%), la Chine (10,2%), l’Italie (10,2%) et l’Australie (9,9%).



Du côté des importations, septembre 2024 a enregistré un recul de 14,9% par rapport à août 2024, s’établissant à 544,3 milliards de FCFA. Cette baisse est due à la diminution des achats d’huiles brutes de pétrole, de machines et appareils pour diverses industries, et d’automobiles.



Le solde commercial du Sénégal s’est amélioré, passant de -411,8 milliards de FCFA en août 2024 à -121,6 milliards de FCFA en septembre 2024.



Défis et perspectives



L’ANSD met en exergue la nécessité pour le Sénégal de diversifier ses exportations et de promouvoir la production nationale afin de réduire sa dépendance à l’égard de quelques produits et de renforcer sa position sur le marché international.



L’ANSD souligne que ces statistiques sont provisoires et susceptibles d’être révisées ultérieurement pour une meilleure exhaustivité.