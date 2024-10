Le Sénégal lève 29,520 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UMOA

Cette opération a consisté en une émission simultanée de Bons et Obligations assimilables du Trésor (BAT/OAT), à savoir un BAT de maturité 364 jours, ainsi que de deux OAT de 3 et 5 ans de maturité.



Cette demande a été favorablement accueillie par les investisseurs ciblés de la région qui ont proposé 31,52 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 105,07%. Dakar a opéré le choix de mobiliser 29,52 milliards FCFA (45 millions d'euros), soit 2 milliards FCFA de moins que le montant mis en adjudication, représentant un taux d'absorption de 93,65%.



Dans le détail, le BAT a retenu 20,04 milliards FCFA pour un taux marginal de 6,96% avec un rendement moyen pondéré de 7,42%. Les deux OAT ont validé 4,95 milliards et 4,52 milliards FCFA respectivement pour la maturité 3 et 5 ans. Les prix marginaux ont été de 9 580 et 9 425 FCFA dans l'ordre, avec des rendements moyens pondérés de 7,9% et 7,85%.



Soulignons qu'étant donné que l'opération est une adjudication ciblée, la totalité des offres proposées et retenues proviennent du Sénégal.



Avec Sikafinance.com