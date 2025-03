Le Sénégal va raffiner son or : un comptoir national et une usine en projet

Le FONSIS et la SOMISEN S.A. ont signé un partenariat stratégique pour créer un comptoir national de l’or ainsi qu’une usine de raffinage destinée à traiter l’or issu des mines artisanales et semi-mécanisées. Cette initiative vise à industrialiser la filière aurifère, renforcer la souveraineté économique et maximiser les retombées locales.



Jusqu’à présent, l’or extrait au Sénégal est majoritairement raffiné à l’étranger. Avec la mise en place de cette infrastructure locale, le pays pourra mieux contrôler sa production aurifère, optimiser ses revenus et générer des emplois. Babacar Gning, Directeur Général du FONSIS, a qualifié cet accord d’avancée majeure pour la transformation locale des ressources minières. De son côté, Ngagne Demba Touré, Directeur Général de la SOMISEN, estime qu’il s’agit d’un jalon clé dans la mise en œuvre de l’axe Économie compétitive de l’Agenda National de Transformation Sénégal Vision 2050.



Grâce à cette usine, le Sénégal ambitionne de structurer son secteur minier, attirer des investissements internationaux et assurer une meilleure traçabilité de l’or extrait. Cette initiative s’inscrit pleinement dans l’Agenda Sénégal 2050, qui fait du secteur minier un levier stratégique pour la croissance économique nationale.