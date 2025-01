Le bassin de rétention : une catastrophe écologique au cœur de Pikine

Au cœur de Pikine, l'un des plus populeux quartier de Saint-Louis, un désastre écologique persiste. Depuis plusieurs années, le bassin de rétention, censé être une solution pour la gestion des eaux usées, s’est transformé en un véritable réceptacle d’impuretés. Les eaux usées, mélangées à des ordures, créent un paysage désolant, où les odeurs pestilentielles empoisonnent l’air et menacent la santé des habitants.



Les populations environnantes vivent un calvaire quotidien. L'odeur insupportable qui émane de ce désert d’impuretés est propice aux infections pulmonaires et à d’autres maladies respiratoires. Les enfants, particulièrement vulnérables, sont les premières victimes. La promesse d’une requalification du site, faite par l’ancien régime de Macky Sall, n’a jamais été tenue. Les mesures annoncées sont restées lettre morte, laissant les Pikinois dans un sentiment d’abandon et d’impuissance.



Amadou Ba, alors Premier ministre, avait pourtant pris un engagement ferme de poursuivre les travaux d’assainissement dans la commune lors d’une visite du site à côté du maire Mansour FAYE. Les attentes ont été déçues. Comme un symbole de cette désillusion, le programme des « 10 villes » lancé par le maire Mansour Faye peine à voir le jour, et ses promesses d’exécution se sont dispersées dans le vent.



La lassitude des habitants, qui nourrissent un espoir renouvelé avec l’arrivée d’un nouveau régime, a trouvé son écho lors des dernières élections. Le vote massif en faveur du Pastef témoigne de cette attente collective d’amélioration et de changement. Les Pikinois aspirent à un avenir meilleur, convaincus que l’avènement de Bassirou Diomaye FAYE à la tête du pays pourra enfin régler le problème d’assainissement qui les ronge depuis trop longtemps.



M.S/NDARINFO.COM