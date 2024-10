Le duo qui bouscule les codes

Dans un paysage politique africain souvent marqué par la concentration du pouvoir, le Sénégal offre aujourd'hui un spectacle inédit : un tandem présidentiel qui bouscule les codes et suscite autant d'espoirs que d'interrogations. Le magazine Jeune Afrique (JA) consacre un grand angle à ce phénomène, mettant en lumière les dynamiques complexes qui animent l'exécutif sénégalais depuis l'élection surprise de Bassirou Diomaye Faye le 24 mars dernier.



Un duo né des circonstances



L'histoire de ce duo atypique commence par un coup de théâtre électoral. Bassirou Diomaye Faye, quasi-inconnu du grand public, est propulsé à la présidence avec près de 54% des voix dès le premier tour. Une victoire qui doit beaucoup à Ousmane Sonko, figure charismatique de l'opposition, empêché de se présenter et qui a rapporté son soutien sur son fidèle lieutenant.



Cette configuration unique trouve son origine dans les méandres de la politique sénégalaise. Comme le rapport JA, Faye lui-même aurait confié à l'un de ses conseillers : "J'ai travaillé pendant dix ans pour faire élire Ousmane Sonko, et il a fait de moi un président en dix jours." Une phrase qui illustre la profondeur des liens unissant les deux hommes, mais qui soulève aussi des questions sur la répartition réelle du pouvoir au sommet de l'État.



"Coprésidence" ou complémentarité ?



L'opposition n'a pas tardé à s'emparer du sujet, dénonçant ce qu'elle qualifie de "coprésidence qui ne dit pas son nom". Les critiques fusent, notamment après l'épisode de la dissolution de l'Assemblée nationale en septembre. Ousmane Sonko avait alors annoncé la mesure avant même que le président ne la décrète probablement, provoquant l'ire de ses adversaires.



L'ancien ministre Abdou Latif Coulibaly n'a pas mâché ses mots : "Vous avez décidé d'accompagner, à la limite de la déraison, votre Premier ministre. Vous avez préféré perdre la face devant l'opinion nationale plutôt que de gouverner en exigeant de lui qu'il obéisse à vos instructions." Des propos qui suscitent une inquiétude plus large sur l'équilibre des pouvoirs au sein de l'exécutif.



Cependant, l'entourage du duo présidentiel défend fermement leur complémentarité. Fadilou Keïta, ancien membre du cabinet de Sonko, explique : "Les gens sont obsédés par la relation entre les deux parce qu'ils ne comprennent pas ce qui les lie. Aujourd'hui, le chef de l'État a quelqu'un qui peut le remplacer et parler en son nom. Où est le problème ?"



Si la répartition officielle des rôles est claire - Faye est président, Sonko est Premier ministre - leurs styles de communication et d'action diffèrent sensiblement. Bassirou Diomaye Faye, décrit comme plus posé, semble avoir endossé le costume présidentiel avec une certaine retenue.



Ousmane Sonko, quant à lui, conserve le franc-parler qui a fait sa renommée d'opposant. Il n'hésite pas à distribuer des "piques assassins" et à maintenir une posture combative, notamment envers l'ancienne majorité et certains partenaires internationaux. Cette dualité soulève des questions sur la cohérence de la politique étrangère sénégalaise, mais pourrait aussi être vue comme une stratégie délibérée de « bon flic, mauvais flic » sur la scène internationale.



Un ancien candidat à la présidentielle, cité par JA, résume ainsi la situation : "Ils sont les deux faces d'une même pièce. En dépit de leurs divergences dans l'approche et dans leurs personnalités, ils s'entendent comme des larrons en foire."



Vers une refonte du système politique ?



Au-delà des personnalités, cette configuration pourrait annoncer une transformation profonde du système politique sénégalais. Depuis l'indépendance, le pays connaît une tradition d'hyperprésidentialisme, renforcée par les régimes successifs de Léopold Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall.



Le parti Pastef, dont sont issus Faye et Sonko, a toujours prôné une refonte de ce système. Madièye Mbodj, vice-président de Pastef et conseiller spécial du chef de l'État, explicite cette vision :



"Nous avons toujours défendu un système où l'Assemblée serait le centre d'impulsion de la vie politique et où le Premier ministre cesserait d'être un fusible, voire un laquais du chef de l'État. Le projet de refondation n'est pas encore en place, mais les prémices sont là. La pratique est en avance sur les institutions".



Cette volonté de réforme institutionnelle pourrait expliquer en partie la dynamique évoquée entre Faye et Sonko, comme une préfiguration d'un nouveau système de gouvernance.



Des défis immédiats à relever



Malgré leur popularité et leurs ambitions réformatrices, le tandem Faye-Sonko fait face à des défis immédiats et considérables. Le ralentissement économique, souligné par une récente mission du FMI, place le gouvernement sous pression. La tragédie du naufrage d'une pirogue au large de Mbour, coûtant la vie à 39 personnes, a douloureusement rappelé l'urgence de s'attaquer au chômage des jeunes et à la question migratoire.



Sur le plan économique, le nouveau pouvoir doit également rassurer un secteur privé inquiet face à la pression fiscale et aux nombreux audits en cours. Ousmane Sonko a notamment dénoncé la situation « catastrophique » des finances publiques, promettant de faire la lumière sur ce qu'il qualifie de « corruption généralisée » sous l'administration précédente.



Fadilou Keïta, nommé à la tête de la Caisse des dépôts et consignations, justifie cette approche : « La bonne gouvernance était le talon d'Achille du régime de Macky Sall. Des dizaines de milliards de francs CFA ont été décaissés [à la CDC] , à contre-courant de l'intérêt national. Il s'est passé des choses très graves, et il est important que l'on situe les responsabilités."



L'épreuve des législatives



Les élections législatives du 17 novembre prochain constituent un test crucial pour le nouveau pouvoir. Si Pastef part favori, l'issue du scrutin déterminera la capacité du duo Faye-Sonko à mettre en œuvre les réformes promises.



Le président a annoncé "une phase de redressement du pays, une phase de décollage et une phase de stabilisation". Mais il est conscient que le temps presse. Comme le souligne un cadre du parti cité par Jeune Afrique : "Diomaye, Sonko, c'est pareil. Notre parti a toujours prôné la désincarnation. Ce qui nous intéresse, c'est le Projet. Peu importe la couleur du chat au moment d'attraper la souris."



