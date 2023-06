Le ministre de l'Intérieur annonce 9 morts

Le ministre de l'Intérieur Antoine Diome s'est exprimé jeudi tard dans la soirée sur les violentes manifestations nées de la condamnation de Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Il a annoncé qu'il y a eu 9 morts entre Dakar et Ziguinchor, fief de l'opposant.



Antoine Diome a également informé que l'État, « en route responsabilité », a décidé de suspendre temporairement certaines applications après avoir constaté des appels à la violence et à la haine sur les réseaux sociaux.



M. Diome a appelé au calme et à la sérénité. Il a soutenu que l'État prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens.



Depuis ce jeudi matin particulièrement dans certaines localités de la banlieue de Dakar, de jeunes manifestants se donnent en spectacle avec les forces de l’ordre pour dénoncer cette condamnation de Ousmane Sonko.



Le leader de Pastef (opposition) Ousmane Sonko a été condamné jeudi par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar à 2 ans d’emprisonnement ferme pour corruption de jeunesse. M. Sonko a été acquitté des faits de viols et de menaces de mort pour lesquels une plainte lui a été servie par Adji Sarr, une jeune masseuse à Dakar.