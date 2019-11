Le projet de budget 2020 du ministère de la Santé et de l’Action sociale est arrêté à 191 714 747 125 FCFA en crédit de paiements sur un budget triennal de 701.709 588 658 FCFA en autorisations d’engagement, a constaté l’APS.



Le projet soumis au vote des députés ce jeudi en séance plénière est réparti en ’’programme 1 : pilotage, coordination et gestion administrative’’, ’’programme 2 : service de santé’’, ’’programme 3 : service de santé de référence’’ et ’’programme 4 : protection sociale’’.



Le budget du ministère de la Santé connait ainsi une baisse de plus de 7 milliards CFA. Il s’élevait à 198 856 033 250 FCFA en 2019.



Cette baisse s’explique par le fait que l’Agence de la Couverture Maladie Universelle n’est plus logée au ministère de la santé.



