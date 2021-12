Le regroupement des éleveurs de Saint-Louis porté sur les fonts baptismaux – vidéo

La nouvelle organisation a été mise sur pied dimanche au terme d’une assemblée générale constitutive regroupant plusieurs acteurs de cette filière. Mamadou DIA, promoteur de la bergerie Menenek Gandiokl, a été élu, prédisent de la structure. « L’élevage est un levier de développement économique social », a-t-il rappelé au terme de la rencontre. Il a fait par de sa volonté d’œuvrer pour booster l’entreprenariat social autour de l’élevage et « travailler en parfaite collaboration avec l’Etat, les entreprises et les instituions publiques ». L’association compte également jouer un rôle prépondérant dans l’alimentation en viande dans le Nord et le Sénégal.