Le reportage de la BBC : un "grand média-mensonge" pour le ministre Abdoulaye Diouf SARR

La conviction d'Abdoulaye Diouf Sarr est faite. Pour lui, le "film" de la BBC est "un très grand média mensonge" dont l'objectif est de faire croire à l'opinion que des "deniers publics ont été soustraits", que "l'argent de l'État n'a pas été bien utilisé". Il jure qu'il n'en est rien.



Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, maire Apr de Yoff, réduit le reportage de la chaîne britannique à un "documentaire à charge", pointant de la "légèreté dans la démarche" et de nombreuses fautes factuelles.



Diouf Sarr condamne aussi "le jeu des acteurs" dans l'enquête où l'on voit "l'ex-Premier ministre Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo jouer comme de véritables acteurs, bien préparés à jouer leurs rôles". "Ce qui me paraît extraordinaire", s'étrangle le président de la Convergence des cadres républicains (Ccr) dans cet entretien-défense avec Seneweb.



Celui-ci a été réalisé hier, lundi 10 juin, en fin de journée. Quelques heures après que le ministre de la Justice a annoncé avoir saisi le procureur général près la Cour d'Appel de Dakar pour enquêter sur les révélations de la BBC et leurs conséquences. En voici le première partie.



