Le stade Abdoulaye Wade, ‘’digne’’ d’une pelouse de Coupe du Monde, (Gianni Infantino)

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a magnifié la beauté du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, inauguré, mardi, en jugeant l’infrastructure, ‘’digne’’ d’une pelouse de Coupe du monde.



‘’C’est la première fois qu’on est dans ce stade. Ça ne sera certainement pas la dernière. On va y organiser les plus beaux tournois. C’est un stade digne d’une (pelouse) de Coupe du monde’’, a-t-il indiqué.



Le président de la FIFA intervenait lors de la cérémonie de l’inauguration du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, par le chef de l’Etat Macky Sall.



Macky Sall avait à ses côtés ses homologues de l’Allemagne Frank-Walter Steinmeier, du Rwanda Paul Kagame, de la Turquie Recep Tayyim Erdogan, du Liberia George Weah.



Les chefs d’Etat de la Gambie Adama Barrow et de la Guinée Bissau Umaru Embalo ont aussi pris part à la cérémonie.



Gianni Infantino a dit que le stade Abdoulaye Wade est un ‘’véritable bijou, un stade national incroyablement beau’’.



‘’C’est un véritable bijou, un des plus beaux stades que j’ai vus, pas seulement en Afrique, mais au monde entier’’, a-t-il insisté, sous les ovations nourries du public.



Pour lui, ce stade ‘’est tout un symbole’’ pour le Sénégal.



