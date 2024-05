Le trophée panafricain Myriam MAKEBA attribué à Ousmane SONKO

Le Premier ministre Ousmane Sonko se verra remettre le 18 mai prochain à Paris le Trophée Myriam Makeba de l'Union Internationale des Journalistes Africains (UIJA), a annoncé l'organisation dans un communiqué de presse.



Cette distinction vise à mettre en lumière l'engagement d'Ousmane Sonko «en faveur du développement économique, social et culturel de son pays, ainsi qu'à encourager les créateurs, les inventeurs, les penseurs et les bâtisseurs africains qui partagent sa vision et son dévouement», selon les termes du communiqué.



«Dans un contexte où l'évolution socio-politique de l'Afrique est marquée par l'émergence d'une nouvelle génération imprégnée de valeurs telles que le bon sens, le sérieux et une vision novatrice du développement économique, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, incarne parfaitement cette dynamique», souligne le texte.



Pour les membres du jury de l'UIJA, cité dans le communiqué de presse, «l'héritage et le message de Myriam MAkeba, icône panafricaniste et humaniste, résonnent de manière particulière dans ce paysage en mutation du continent africain. Ses idéaux de solidarité, d'unité et de progrès inspirer les jeunes leaders africains comme Ousmane Sonko, qui oeuvrent pour un avenir meilleur pour leur pays et pour l'Afrique dans son ensemble.»



C'est donc «avec conviction et reconnaissance» que le trophée portant le nom de la chanteuse et militante sud-africaine décédée en 2008 sera remis à Ousmane Sonko lors de cette cérémonie qui se tiendra le 18 mai prochain à Paris, selon l'UIJA. L'événement célébrera les réalisations du Premier ministre et soulignera l'importance de soutenir les talents émergents en Afrique.