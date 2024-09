Législatives anticipées du 17 novembre : Le ministre de l’Intérieur convoque les partis et coalition

A moins de deux mois des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, le ministère de l’intérieur (chargé de l’organisation) exécute le processus électoral en mode fast track. Ainsi, après la publication de la chronologie des opérations électorales, Jean-Baptiste Tine et ses services de la direction générale des élections (Dge) rencontreront, ce samedi 21 septembre, les partis politiques et coalitions légalement constitués ainsi que les entités regroupant des personnes indépendantes, de même que les organes de supervision, de contrôle et de régulation (Cena, Cnra).



Une rencontre d’échanges sur le processus qui intervient dans un contexte de durcissement du front politique avec le lancement par l’opposition de l’Alliance pour la transparence des élections (Atel). Une alliance XXL qui regroupe plus d’une centaine de formations politiques qui fustigent l’absence de concertation sur le choix de la date des législatives anticipées. Une décision unilatérale qui rompt d’avec la longue tradition « de concertation et de consensus » en matière électorale. Atel a d’ailleurs annoncé une série d’actions et une manifestation le 27 septembre prochain à la place de la Nation.