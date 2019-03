Les Conseils de Cheikh Ahmadou Bamba aux jeunes

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



**********



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم



وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ وَعَلى ءَالِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا



*********



Ces excellentes recommandations aux jeunes musulmans sont tirées de l’ouvrage « Le Viatique des Jeunes » de Cheikh Ahmadou Bamba. À travers ces inestimables orientations, Sérigne Touba rappelle à tous, surtout aux jeunes de la génération présente et de celles à venir, les principes essentiels et intemporels du Perfectionnement spirituel (Ihsân) qui doivent guider la vie de tout croyant pour en faire une source de félicité ici-bas et dans l’au-delà.



——————



« Ô vous les jeunes ! Votre Perfection Spirituelle envers le SEIGNEUR, à qui appartiennent aussi bien les âmes que les corps, consiste à adorer DIEU comme si vous Le voyiez.



Car si vous ne Le voyez pas, Lui pourtant vous voit tous – tenez donc à tout moment compte de Sa Surveillance



Si vous voulez atteindre de hauts degrés spirituels, attachez-vous à ces conseils que je vous prodigue :



Je vous recommande de rechercher en tout temps le Savoir, de pratiquer la Pudeur, la Reconnaissance envers DIEU, la Sincérité du Culte rendu à DIEU et la Générosité



Je vous recommande de cultiver le Silence, la Douceur dans la quête du savoir, la Patience, l’Abstinence pieuse et le sens du Discernement



Persévérez à toujours obéir au SEIGNEUR Miséricordieux où que vous soyez, en dehors de toute transgression



Évitez l’excès de paroles et de sommeil, écartez-vous de tout ce qui engendre l’immoralité et la corruption sur terre



Évitez, où que vous soyez, l’ostentation, l’orgueil, la haine et recherchez en tout temps la Lumière…



Je vous recommande la Sincérité, de confier vos affaires à DIEU, de pratiquer la Modestie et de modérer vos désirs [en ce bas-monde]…



Je vous exhorte à toujours observer une grande Politesse [envers tous] car cette vertu attire la récompense…



Sachez qu’avoir une vaste érudition sans lui concilier la politesse mène vers le péril et la peine



Ô vous les jeunes ! Ne fréquentez jamais une personne insensée, fréquentez plutôt un compagnon éclairé



Le compagnon éclairé est celui qui délivre quiconque le fréquente de cinq vices et le mène à cinq vertus



Il délivre son compagnon de l’ostentation et lui inculque la Parfaite Sincérité de Culte, de manière à le sauver de l’hypocrisie Il délivre son compagnon de l’orgueil et le mène à la Modestie et à la Patience Il délivre son compagnon de la discorde et lui inculque un esprit de Concorde en dehors de toute source d’infortune Il délivre son compagnon du doute et le conduit à la meilleure Certitude qui accroît son élévation spirituelle Il dissuade le disciple aspirant à DIEU (murîd) d’aimer ce qui lui cause du préjudice et l’oriente vers ce qui lui est bénéfique…

Profitez de cinq situations [en les consacrant à l’adoration de DIEU] avant que n’adviennent leurs situations opposées, comme le recommande le Prophète, le Meilleur des humains



– Puissent la Paix et un Excellent Salut être sur lui, sur sa Famille et sur ses Compagnons qui sont de Nobles Seigneurs –



La première situation dont il faut profiter est la jeunesse bien avant la vieillesse La seconde situation est la bonne santé physique bien avant la maladie La troisième situation est la richesse bien avant la pauvreté La quatrième situation est la disponibilité bien avant le manque de temps La cinquième est la vie bien avant la mort;

Empressez-vous donc de faire de bonnes actions avant qu’il ne soit trop tard ! »



[Extraits du « Viatique des Jeunes » (Tazawudu Cighâr, v. 274-297)]