Les Îles Canaries : dix fois plus de migrants qu'en 2019

Babacar tente de joindre son oncle. Le jeune Sénégalais de 18 ans attend devant un hôtel, un grand bâtiment de 7 étages, qui héberge des centaines de migrants arrivés sur les Îles Canaries faute de place dans des camps d'accueil. L'oncle, Ousmane, se trouve dans cet hôtel. Les deux ont été séparés à leur arrivée.



"Il a sa femme au Sénégal. Ses deux enfants et sa mer. C'était un pêcheur. Mais la vie est dure au Sénégal et il n'arrivait plus à faire manger sa famille. C'est pour cela qu'on a décidé de venir ici tenter notre chance en Espagne."



Cinq jours passés dans l'Océan Atlantique



Babacar explique qu'ils sont partis de Saint-Louis, là où ils vivaient. Lui et son oncle ont embarqué avec 70 autres passagers. Les conditions météo étaient apparemment favorables.



"C'était favorable. On a quitté le Sénégal et jusqu'ici on n'a pas eu de mort, pas de blessés."



Le risque est pourtant très élevé. La route de l'Atlantique est bien plus dangereuse que la traversée de la Méditerranée. Depuis le début de l'année, au moins 500 personnes sont mortes en tentant d'atteindre l'archipel espagnol. Sans compter les embarcations qui disparaissent sans qu'on ne le sache.