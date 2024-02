Les USA redemandent à Macky Sall de tenir la présidentielle "aussi vite que possible"

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a dit avoir parlé mardi au président Sall pour l'exhorter à tenir des élections "aussi vite que possible".



Le Sénégal est en proie à l'une de ses plus graves crises politiques des dernières décennies depuis que le président Macky Sall a annoncé le report de la présidentielle le 3 février, à trois semaines de l'échéance.



L'Assemblée nationale a ensuite entériné le renvoi de l'élection au 15 décembre et le maintien du président Sall à son poste jusqu'à la prise de fonctions de son successeur, a priori donc début 2025.



Ce changement in extremis a provoqué des cris de "coup d'Etat constitutionnel".