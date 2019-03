Les braqueurs du domicile de Serigne Cheikh Sidy Makhtar Mbacké déférés

Du nouveau dans l’affaire des braquages du domicile du défunt khalife général des mourides, Serigne Cheikh Sidy Makhtar Mbacké et au Marché HLM. Les 8 malfaiteurs arrêtés ont été tous déférés au parquet. Un des deux guinéens en fuite a été arrêté par les éléments de la Sureté urbaine.



Les mis en causes (tous des guinéens) bénéficieront sauf retournement de situation d’un retour de parquet. Pour rappel, de ces opérations, les malfaiteurs avaient pu emporter une centaine de téléphones et une somme de 6 millions de F Cfa. Une somme qu’ils ont récolé en trois braquages dont une au domicile du défunt khalife des mourides et deux autres au marché Hlm. Les malfrats tous habitants de la Cité imbécile, avaient reconnu les faits qui leurs sont reprochés.