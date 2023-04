Les chefs du Hezbollah et du Hamas prêts «à collaborer» face à Israël

Les chefs du Hezbollah pro-iranien au Liban Hassan Nasrallah et du Hamas palestinien Ismaïl Haniyeh se sont réunis au Liban et ont évoqué la «coopération» face à Israël, au moment où le Proche-Orient connaît une recrudescence des violences, a annoncé le Hezbollah dimanche.



Ismaïl Haniyeh se trouve depuis mercredi à Beyrouth et son mouvement, au pouvoir dans la bande de Gaza, a été pointé du doigt par Israël dans les tirs d'une trentaine de roquettes jeudi depuis le Liban.



Lors de leur entretien, les chefs des deux mouvements ont souligné que «l'axe de la Résistance se tient prêt» face aux développements et que «ses composantes coopèrent» dans la région, selon un communiqué du Hezbollah.



L'«axe de la résistance» est le terme employé pour évoquer les mouvements palestiniens, libanais, syriens et autres, proches de l'Iran et opposés à Israël.



Les deux hommes ont également évoqué «l'intensification de la résistance en Cisjordanie et à Gaza» et «les événements à la Mosquée Al-Aqsa», selon le communiqué.



