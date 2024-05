Les égouts refoulent à Médina Marmiyal : bloqué, le quartier appelle au secours

Une marre d'eaux chargées provenant des égouts bloquent l’entrée principale de Medina Marmiyal. Des stagnations verdâtres aux odeurs pestilentielles, résultante des défaillances du système d'assainissement. Selon les témoignages des riverains, le désagrément perdure depuis le mois de Ramadan.



" Nous avons saisi l'office National de l'Assainissement. Ils nous ont dit que leur véhicule est en panne. Nous les attendons. Cette fois, la situation est plus que grave", confie un riverain qui renseigne que les déversements d’égouts sont récurrents sur cet axe.



" C’est difficile pour les personnes âgées de se rendre à la mosquée ou de sortir dans ces conditions. Des enfants jouent dans les parages, insouciants du danger qui les guettent. Vous voyez ces sacs de sables là-bas, ce sont des filles qui l’ont placées hier pour pouvoir passer. Les véhicules ne traversent plus. C'est un véritable problème de santé publique. S'il y a vraiment une urgence dans cette ville, c'est celle-là", a-t-il assuré.



" C'est une eau souillée. Elle n'est pas propice à l’épanouissement. Et puis nous sommes des croyants, nous ne pouvons pas vivre dans ce décor immonde. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Nous sommes fatiguées", ajoute une habitante de la localité.





