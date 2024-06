Les musulmans sur le Mont Arafat, étape phare du pèlerinage

Ce samedi 15 juin, des milliers de fidèles se sont rassemblés ce samedi autour du Mont Arafat, près de La Mecque, marquant l'étape la plus importante du grand pèlerinage. Environ 2 millions de croyants, se tiendront à Arafat en état de sacralisation et invoquerons leur Seigneur. Mais ce sera aussi un grand jour pour tous les musulmans, peu importe l’endroit où ils se trouvent.



Les fidèles se rassemblent sur et autour de cette colline de 70 mètres de haut, située à environ 20 kilomètres de La Mecque, où le prophète Mouhammad ( Paix et Salut Sur Lui) aurait prononcé son dernier sermon.



La meilleure invocation est celle du jour de Arafat



Le Prophète ﷺ a dit: « La meilleure invocation est celle du jour de Arafat et la meilleure chose que nous avons dit, moi et les prophètes avant moi, est : Il n’y aucune divinité qui mérite d’être adorée en dehors d’Allah seul sans associé. À Lui la royauté, à Lui la louange et Il est sur toute chose Omnipotent« .

(At-Tirmidhi)



Les savants ont expliqué ce hadith en disant que la récompense de l’invocation le jour de Arafat est plus grande et que son exaucement est plus rapide.



L’imam Ibn ‘Abdel Bar a dit : « Parmi les bénéfices que l’on peut tirer de ce hadith, il y a le fait que l’invocation faite le jour de Arafat est meilleure que dans les autres jours ».



Cheikh Salih Al Fawzan a dit : « L’invocation est ainsi légiférée le jour de ‘Arafat pour la personne qui fait le Hajj et pour les autres.



Mais la recommandation est plus appuyée et l’invocation est meilleure pour le pèlerin car il est en train d’accomplir les rites du Hajj et il se trouve dans cet endroit qui a un mérite particulier.

Par contre, en ce qui concerne le jour et son mérite, alors ceux qui font le Hajj et ceux qui ne le font pas sont associés dans cela ».



L’invocation en phonétique et en arabe :



« La ilaha illa Allah wahdahou la charika lah, lahou al moulk, wa lahou al hamd wa houwa ‘ala koulli chay’in qadir »



« لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير »



Le jour où Allah affranchit le plus Ses serviteurs du Feu

Le Prophète ﷺ a dit : « Il n’y a pas un jour où Allah affranchit du Feu autant de serviteurs que celui de Arafat. » (Mouslim).



Ibn Rajab a dit : « Le jour de ‘Arafah est le jour de l’affranchissement du feu de l’enfer, Allah affranchi du feu durant celui-ci celui qui a stationné à Arafah et celui qui n’y a pas stationné. C’est pour cela que le jour qui suit est une fête pour l’ensemble des musulmans. »



Profitons de ce grand jour pour adorer Allah, nous repentir, L’invoquer, Le mentionner, prier et lire le Coran. Également donner leurs droits à nos familles et proches, et soutenir nos frères éprouvés et oppresser.