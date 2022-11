Les nominations en conseil des ministres de ce 30 novembre 2022

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Madame Virginie Dora DIOUF, Inspecteur principal du Trésor, précédemment Fondé de pouvoirs de l’Agent Comptable des Grands Projets, est nommée Agent Comptable des Grands projets à la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor en remplacement de Monsieur Mamadou Oumar BOCOUM, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Thierno Sadou DIALLO, Administrateur civil principal, précédemment Adjoint au Directeur du Contrôle budgétaire à la Direction générale du Budget, est nommé Directeur des Ressources humaines au Ministère des Finances et du Budget, en remplacement de Monsieur Bassirou SOUMARE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Abou AW, Conseiller en Planification, précédemment Conseiller technique à la Direction générale du Budget, est nommé Directeur des pensions à la Direction générale du Budget, en remplacement de Monsieur Mouhamadou DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Monsieur Leroux DRAME, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général du Centre national de la Fonction publique locale et de la Formation.



Fait à Dakar, le 30 novembre 2022