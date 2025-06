Les nominations en conseil des ministres du Mercredi 11 Juin 2025

Au titre de la Primature

- Monsieur Mbaye SENE, titulaire d’un diplôme d’état en médecine, est nommé Secrétaire exécutif du Conseil national de Développement de la Nutrition (CNDN) en remplacement de Dr Aminata DIOP NDOYE.

Au titre du Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens

- Monsieur Laurent SINA, Consultant en système de management de la qualité, est nommé Directeur du Laboratoire National de référence dans le domaine du Bâtiment et des Travaux Publics (LNR-BTP), en remplacement de Monsieur Chérif BALDE. Au titre du Ministère des Finances et du Budget

- Madame Souadou DRAME, Economiste, matricule de solde n°619 499/J est nommée Directeur de la Programmation budgétaire, poste vacant.



- Monsieur Serigne Cheikh MBEGUERE, Conseiller en Planification, matricule de solde n°603 378/E, est nommé Directeur de l’Ordonnancement des Dépenses publiques en remplacement de Monsieur Samba FALL appelé à d’autres fonctions.



- Monsieur Boubacar CAMARA, Administrateur civil principal, matricule n°616

278/H est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel de la Direction générale

du Budget, en remplacement de Monsieur Abdourakhmane BA, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



Au titre du Ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires

- Monsieur Baba TALL, Expert en logistique, est nommé Directeur du Consortium sénégalais d’activités maritimes (COSAMA), en remplacement du Commandant Mactar FALL.

Au titre du Ministère de l’Energie, du Pétrole et des Mines



- Monsieur Mbaye SENE, titulaire d’un master en comptabilité et finances, est nommé Président du Conseil d’Administration de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN), en remplacement de Monsieur Mamadou Bamba NDIAYE.



Au titre du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique

- Monsieur Serigne Ahmadou Bamba SY, Ingénieur centralien, Expert en management des projets est nommé Secrétaire général du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, en remplacement de Madame Fatou Bintou NDIAYE.

Au titre du Ministère de l’Industrie et du Commerce



- Monsieur Abasse Boubou NDIAYE, titulaire d’une licence en gestion de projets, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence sénégalaise pour la Propriété industrielle et l’Innovation technologique (ASPIT) en remplacement de Monsieur Lakhbouss DIAKHATE.

Au titre du Ministère de l’Education nationale



- Monsieur Assane SOW, Professeur d’Enseignement secondaire, matricule de solde 644

051/J est nommé de Directeur l’Institut national d’Étude et d’Action pour le Développement (INEADE) en remplacement de Monsieur Alioune Badara Diop.