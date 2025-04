Les pays de l’AES rappellent leurs ambassadeurs en Algérie après la destruction d’un drone malien

Le Collège des Chefs d’État de l’AES a décidé, en réponse à l’incident survenu à Tinazaouatène, de rappeler pour consultations les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Cette décision fait suite à la destruction par l’Algérie d’un drone de l’armée malienne, un acte que l’AES juge comme une violation grave du droit international, selon un communiqué publié le 6 avril 2025.



Dans ce texte, les responsables de la Confédération AES expriment une condamnation ferme de ce « geste irresponsable » qu’ils attribuent au régime algérien. Ils soulignent que cet acte va à l’encontre des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération et celui de l’Algérie.



L’AES rappelle également à l’Algérie l’importance cruciale de la lutte contre le terrorisme pour la stabilité de la région, insistant sur le fait que cet engagement est un principe fondamental pour l’organisation. En conclusion, l’AES appelle l’Algérie à adopter une attitude plus constructive et à contribuer activement à la paix et à la sécurité dans la région.



Emedia