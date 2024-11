Les piques de Mimi Touré sur la campagne "WhatsApp" de Macky Sall

« C'est la première fois que je vois un candidat tête de liste faire campagne sur WhatsApp », a déclaré l'ancienne Premier ministre, sceptique sur cette méthode. « Celui qui ne vient pas battre campagne ne viendra pas voter le jour de l'élection », a alncé Mimi Touré.



Elle dit comprendre les raisons pour lesquelles certains de ses anciens alliés se détournent de Macky Sall, même s'ils sont accusés de « transhumer vers le pouvoir ». « Je comprends d'ailleurs ce qui le quitte et qu'on accuse de transhumer vers le pouvoir », a t-elle soutenu dans un entretien avec une radio local depuis Kaolack.



Aminata Touré reproche également au président sortant de ne pas avoir suivi l'exemple de ses précédents, comme Abdou Diouf, qui s'était retiré de la scène politique sans heurts. Selon elle, Macky Sall, au lieu de se retirer dignement, s'en prend à son successeur et à son Premier ministre, alors même qu'ils auraient pu compliquer sa passation en raison de nombreux scandales non résolus de son régime.



« Son comportement met même mal à l'aise le Maroc qui l'accueille », a-t-elle ajouté, évoquant le malaise ressenti par les autorités marocaines face à la posture actuelle de Macky Sall. « Ce comportement semble trahir une certaine peur », dit-elle. Cette crainte, selon Mimi Touré, n'est pas sans fondement, compte tenu des violences qui ont fait plusieurs dizaines de morts lors des manifestations contre son projet de troisième mandat, un projet qu'elle qualifie d'anticonstitutionnel.



Avec Pressafrik