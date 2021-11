Les plans d’occupation et d’affectation des sols au menu d’un atelier national de la SAED du 16 au 18 novembre 2021 à Diamniadio - Communiqué

La question de la cohabitation entre agriculture et élevage est une préoccupation des pouvoirs publics. Dans plusieurs terroirs du Sénégal, les rivalités liées à l’exploitation de la ressource fourragère notamment ont parfois créé des tensions entre ces deux acteurs, conflits parfois sanglants.



Depuis les années 90, les Plans d’Occupation et d’Affectation des Sols ont été progressivement mis en place dans les collectivités territoriales de la vallée du fleuve Sénégal pour jeter les bases d’une gestion concertée de l’espace par la définition de zones de vocation qui encadrent les conditions d’exercice et d’exploitation des zones de terroirs. Il s’agit notamment des ZAPA (Zone Agricole à Priorité Agriculture), Zone Agricole à Priorité Elevage), et la Zone Pastorale. Dans cette dernière l’élevage y est prioritaire mais l’agriculture peut s’exercer sous certaines formes.



Dans le Ferlo, zone par essence pastorale, les pouvoirs publics ont réalisé plusieurs infrastructures pour encadrer la migration saisonnière en consacrant également les Unités Pastorales. Une unité pastorale, tout comme le POAS, est une convention locale de gestion de l’espace et d’utilisation des ressources naturelles à l’échelle d’un territoire communal qui, dans son élaboration, a mobilisé de manière participative et inclusive, l’ensemble des acteurs locaux et usagers des ressources naturelles et de l’espace. Ces deux concepts présentent plusieurs similarités d’où la nécessité d’une concertation nationale pour harmonisation des approches et démarches à travers un atelier national.



Cet atelier d’harmonisation sera organisé les 16, 17 et 18 novembre 2021 à Diamniadio sous la co-présidence du MAER et du MEPA avec la participation de la SAED, AVS.