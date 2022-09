Lettre à Monsieur le Maire de Saint Louis : Les images de trop. Par Mamadou MBAYE

Monsieur le Maire,

Les images relatives à l'opération de distribution de motopompes aux couleurs du parti ne vous ressemblent pas et ne vous honorent. Vous êtes notre maire à tous, le maire de la commune de Saint Louis. Cette commune, positivement multipartite.



Conformément à votre mandat, vous avez décidé de venir au secours des sinistrés suite aux fortes pluies qui ont occasionné des inondations. Ce qui n'a rien d'extraordinaire puisque même des bonnes volontés sans aucun mandat public le font au nom de la solidarité.



Nous avons tous apprécié votre geste tout autant que ceux des autres. Mais malheureusement, c'est avec désolation que nous avons découvert ces images trop partisanes aux antipodes des valeurs de la République. Ce genre d'images qui alimente chez les jeunes que même les institutions servent aux militants du parti au pouvoir. C'est pourquoi on ne s'étonne point que les jeunes se détournent de toute initiative publique même les plus pertinentes.



Personnellement, grande est ma déception. Comment ces images qui n'ont aucune plus value ont gâché cette merveilleuse action de votre part. Comment pouvez vous organiser l'activité dans les locaux du parti, sous les écritures " votons Benno Book Yaakar" et " pour la continuité des réalisations du Président Macky Sall"? Pourquoi vous laissez vous aussi entourer par des militants arborant des tee shirt marron beiges alors que vous êtes habillé neutre?



Ces images Monsieur le Maire ne vous ressemblent pas. Pourtant quand vous lanciez le Gie Diapalé Ndaw yi, vous disiez que dans vos actions, vous serez neutre. Alors que, cet instrument est détachable de votre statut de " maire". Les jeunes sur place avaient beaucoup apprécié cet état d'esprit d'un leader au dessus des partis. Imaginez que le ministre de l'intérieur lance le plan ORSEC en portant un Lacoste marron beige. Inimaginable !!!!!



Monsieur le Maire, vous êtes souvent et même toujours entouré mais je vous sens si seul. A l'analyse de certains faits, je conclus que la plupart de vos premiers collaborateurs ne travaillent pas pour vous mais plutôt avec vous. Parce qu'en définitive, cette façon de faire les met eux devant et en vedette dans leurs quartiers mais vous expose vous en tant que maire aux critiques.



Monsieur le Maire, je vous le répète avec "amour" et " considération", vos partisans sont incapables de modifier la forte perception que la plupart des saintlouisiens ( à tort ou à raison) ont de votre responsabilité en tant que maire par rapport aux problèmes. Ils vous poussent constamment sur le terrain de la politique politicienne, alors vous n'en êtes pas un grand. Eux tirent profit de ça.



A mon humble avis, monsieur le Maire, faites vous entouré d'institutions et non de militants lorsque vous êtes sur le terrain municipal. Appuyez vous sur les relais institutionnels et non sur vos soit disant" représentants du parti dans les quartiers". Ainsi vos régulières actions de grâces seront beaucoup mieux appréciées.

Et vous pourriez parvenir à modifier la perception des stlouisiens de vous et de votre magistère.



Le dédoublement fonctionnel ( maire et responsable de parti) est un piège à éviter. Il sert plus ceux qui travaillent avec vous (la plupart) que ceux qui travaillent pour vous.



En janvier 2021 (élections locales), vous étiez mon meilleur profil comme maire de Saint Louis..



Et 8 mois après (nous sommes en septembre 2022), ??????????



Mamadou Mbaye

Leona Sor Saint-Louis