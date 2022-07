Lettre ouverte à Amadou Mansour FAYE, maire de la Commune de Saint-Louis. Par Djibril SAKHO

Monsieur le Maire,

L’issue des élections territoriales du 22 janvier 2022, vous a consacré à nouveau, maire de la ville tricentenaire, notre ville. Dans la même période d’autres citoyens de Saint-Louis comme nous, ont bénéficié de la confiance de leur paire en étant élu conseillers municipaux.



Cet honneur qui nous est fait ne doit point constituer une fin en soi mais, un moyen de servir les populations, les aider, les assister, les soutenir…, dans la justice, l’équité et la transparence.

Toutefois, l’érection d’un bâtiment sur la berge, intrigue toute la population.



Cette construction située à côté de la station « TOTAL » en face du lycée Charles De Gaule, constitue une préoccupation majeure dans la mesure où d’autres commerces érigés naguère sur le même alignement, tel que le restaurant d’un nommé Cheikh DIALLO, avaient fait l’objet de démolition. Les opérateurs économiques de la ville, très remontés contre cette injustice, ne savent plus à quel saint se vouer.



Laisser prospérer de tels faits, serait encourager une course effrénée au foncier des rivages. A cet effet, les promoteurs de ce projet, vos amis, ne peuvent être aussi audacieux au point de construire sur la berge sans l’autorisation de vos services. Le bien public appartient à tout le monde et nul n’a le droit de s’en approprier. Sous ce rapport, nous vous saurions gré d’ordonner l’arrêt immédiat des travaux sur cette partie de la berge.



J’ose espérer que cette missive trouvera une oreille attentive au bonheur de toutes les populations.

Sentiments distingués.



Monsieur Djibril SAKHO

Conseiller municipal Commune de Saint-Louis

Plénipotentiaire Grande Coalition Wallu Sénégal

Président du Comité Electoral Départemental

Grande Coalition Wallu Sénégal de Saint-Louis