Lettre ouverte au Président Bassirou Diomaye Faye. Par Abdoulaye Diop

Cher président Bassirou Diomaye Diakhar Faye,



En ma qualité de Directeur exécutif de la Senegal Academy, un centre de compétences dédié à l'excellence et à l'innovation, je tiens à vous féliciter chaleureusement pour votre élection en tant que président de la République du Sénégal. Cette victoire est le témoignage éloquent de la confiance que le peuple sénégalais place en vous et de votre engagement inébranlable pour la prospérité et le bien-être de notre nation bien-aimée.

Votre élection à la plus haute fonction du pays marque le début d'une nouvelle ère, prometteuse pour le Sénégal.



Notre centre de compétences est dédié à la recherche, à l'innovation et à la formation dans des domaines clés tels que les technologies de l'information et de la communication, l’entreprenariat, l'énergie verte, l'agriculture durable et bien d'autres encore. Nous sommes prêts à mettre nos ressources et notre expertise à votre disposition pour contribuer au développement et à la croissance du Sénégal.



Ensemble, nous pouvons travailler main dans la main pour relever les défis auxquels notre pays est confronté et saisir les opportunités qui se présentent à nous. Nous sommes convaincus que votre leadership inspiré et notre engagement envers l'excellence permettront de réaliser des avancées significatives dans divers domaines, en favorisant l'innovation, la création d'emplois et l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens.

Au nom de toute l'équipe de Senegal Academy, nous vous adressons mes sincères félicitations une fois de plus. Nous sommes impatients de travailler avec vous et votre administration pour bâtir un Sénégal plus fort, plus prospère et plus équitable pour tous.





En tant que structure dédiée à la promotion de la science, des technologies et de l'accompagnement des jeunes vers une insertion réussie, nous nourrissons de grandes attentes à votre endroit, en matière d'éducation de qualité. Nous souhaitons ardemment que l'éducation au Sénégal mette davantage l'accent sur les sciences, les technologies, tout en introduisant l'informatique et l'Anglais dès le préscolaire.

Nous croyons fermement que l'éducation est le fondement du développement d'une nation. En intégrant dès le plus jeune âge des éléments essentiels tels que les sciences, les technologies et l'anglais, nous donnons aux jeunes Sénégalais les outils nécessaires pour réussir dans un monde en constante évolution. Ces compétences sont cruciales pour leur offrir des opportunités élargies, stimuler leur créativité et préparer une main-d'œuvre qualifiée et compétitive.



En introduisant les sciences dès le préscolaire, nous encourageons les enfants à explorer, à poser des questions et à développer leur curiosité naturelle. Cela nourrit leur esprit scientifique, leur permet de comprendre le monde qui les entoure et de développer des compétences analytiques pour résoudre des problèmes dès leur plus jeune âge.

De même, l'introduction de l'informatique dès le préscolaire est essentielle dans notre ère numérique. Les compétences en informatique sont devenues indispensables dans tous les domaines, et en donnant aux jeunes Sénégalais la possibilité d'apprendre les bases de la programmation et de la technologie, nous les préparons à être des acteurs actifs et innovants dans la société.

Enfin, l'Anglais est devenu une langue internationale incontournable. En l'introduisant dès le préscolaire, nous donnons aux jeunes Sénégalais un avantage compétitif sur la scène internationale. Cela renforce leur ouverture sur le monde, facilite les échanges culturels et crée des opportunités d'études et de carrière à l'échelle mondiale.

En résumé, nous attendons de vous, Monsieur le président, un engagement ferme en faveur d'une éducation de qualité tournée vers la science, les technologies, l'informatique et l'Anglais dès le préscolaire. Cela permettra de former une génération de jeunes Sénégalais compétents, créatifs et prêts à relever les défis de demain. Nous sommes prêts à apporter notre soutien et notre expertise pour concrétiser cette vision ambitieuse et transformer l'éducation au Sénégal.



Un Sénégal où la citoyenneté et le patriotisme occupent une place centrale serait un pays fort et uni. La promotion de ces valeurs essentielles contribue à renforcer le tissu social, à encourager la participation active des citoyens à la construction de leur nation et à cultiver un sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Un tel environnement favoriserait la coopération, la solidarité et la volonté de contribuer au bien-être commun.



Par ailleurs, l'établissement d'un pays de justice est fondamental pour garantir l'égalité des chances, la protection des droits fondamentaux et la confiance des citoyens dans les institutions. La justice impartiale, accessible à tous, est le fondement d'une société équitable où chacun serait traité de manière égale devant la loi. Un système judiciaire fort et transparent, soutenu par des politiques et des réformes appropriées, est essentiel pour promouvoir l'Etat de droit et assurer la confiance des investisseurs et des citoyens.



Nous partageons votre aspiration à un Sénégal prospère, équitable et juste, où chaque citoyen peut s'épanouir et contribuer au développement du pays. En tant que partenaires engagés dans la promotion du développement économique, social et politique, nous sommes prêts à soutenir et à collaborer avec un gouvernement qui partage ces valeurs et s'engage à les concrétiser. Ensemble, nous pouvons construire un Sénégal fort, dynamique et inclusif pour le bien de tous ses citoyens.



Nous comprenons parfaitement votre souhait d'avoir un gouvernement composé de technocrates compétents, où chaque personne occupeeait la place qui correspondrait le mieux à ses compétences et à son expertise. Un tel gouvernement serait en mesure de répondre efficacement aux défis actuels et de mettre en œuvre des politiques adaptées pour favoriser le développement du pays.



L'importance d'avoir des ministres qui ont une connaissance approfondie des enjeux spécifiques de leurs domaines respectifs et qui sont en mesure de comprendre les réalités du terrain ne peut être sous-estimée. Des ministres compétents et engagés seraient en mesure de formuler des politiques efficaces, de prendre des décisions éclairées et de mettre en place des initiatives concrètes pour promouvoir le développement économique dans ces domaines clés. Pas de “bavardage”. Nous en avons assez.

Lorsque les ministres sont bien positionnés et font montre d’une compréhension approfondie des enjeux, ils sont en mesure de fournir un leadership éclairé, de mobiliser les ressources nécessaires et de travailler en collaboration avec les parties prenantes concernées. Cela permet de mettre en place des politiques et des programmes qui répondent aux besoins réels du pays et de ses citoyens, en favorisant ainsi une croissance durable et équilibrée.

Il est également important de noter que la compétence technique ne suffit pas à elle seule. Les ministres doivent également être dotés de compétences en leadership et en management, de bonnes capacités de communication et d'une vision stratégique. Un gouvernement efficace combine l'expertise technique avec la capacité de collaborer de prendre des décisions éclairées et de mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des réformes et des initiatives de manière efficiente.



En résumé, un gouvernement de technocrates compétents, placés aux postes appropriés et doté d'une bonne compréhension des enjeux actuels serait en mesure de conduire le pays vers un développement économique et social solide.



Abdoulaye DIOP

Directeur Exécutif

Senegal Academy

Saint-Louis, Sénégal

Contact : 77 614 65 84

Mail : contact@senegalacademy.sn