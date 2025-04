Les mesures individuelles du conseil des ministres de ce 23 avril 2025

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Au titre du Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères :

Monsieur Mouhamed KONATÉ, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n° 606 883 I, est nommé Secrétaire général adjoint au Ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, en remplacement de Monsieur Malick DIOUF, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Babacar BA, Administrateur civil, matricule de solde n° 611 532 B, est nommé Directeur de l’Intégration africaine et du Panafricanisme, et Responsable du Bureau national de la CEDEAO, au sein du même ministère ;



Monsieur Talla GUEYE, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n° 624 531 E, est nommé Directeur de la Coopération bilatérale africaine ;



Monsieur Mamadou Mounsir NDIAYE, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n° 624 499 D, est nommé Directeur des Organisations internationales, en remplacement de Monsieur Pierre FAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Madame Cathy DIAGNE THIOYE, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n° 624 487 E, est nommée Directeur Asie, Pacifique et Moyen-Orient, en remplacement de Monsieur Ousmane DIOP, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Abdoulaye KEITA, Conseiller des Affaires étrangères, matricule de solde n° 624 500 C, est nommé Directeur Europe, Amérique et Océanie, en remplacement de Monsieur Ousmane Camara DIONGUE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur El Hadji Abdoul Karim CISSE, Économiste, titulaire d’un Master en Méthodes statistiques et économétriques, est nommé Directeur des Sénégalais de l’Extérieur.