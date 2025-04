Pacte de stabilité sociale : Le président Diomaye Faye presse pour une conclusion rapide

Le point sur le processus de conclusion du Pacte national de stabilité sociale doit être fait dans les plus brefs délais. C’est ce qu’a exhorté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au ministre en charge du Travail, lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres qu’il a présidée ce mercredi 23 avril 2025.



Cette recommandation réaffirme l’attachement constant du gouvernement au dialogue et à la concertation comme méthodes de gouvernance.



Au cours de cette réunion, le ministre de tutelle a également été invité à faire le point sur la prise en charge des cahiers de doléances des centrales syndicales, en perspective de la fête du Travail, prévue le 1er mai 2025.



Il devra en outre tirer les enseignements et formuler des recommandations à partir du rapport 2024 sur les statistiques du marché du travail. Ces recommandations s’inscrivent dans un contexte de renforcement notable du dialogue social tripartite (État, patronat, syndicats).



Bolo DIAW