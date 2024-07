Lettre ouverte au Président de la République : Proposition pour un meilleur engagement et réussite des Jeunes dans les secteurs de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche

Secteur de l’Agriculture

Son Excellence Monsieur le Président de la République Son Excellence Bassirou Dioùaye Diakhar FAYE,Monsieur le Premier Ministre Ousmane SONKO,Permettez-nous de vous adresser cette lettre ouverte pour attirer votre attention sur l'importance cruciale de l'engagement des jeunes dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au Sénégal. Ces secteurs, piliers de notre économie, offrent des opportunités inestimables pour l'inclusion et la prospérité des jeunes. Cependant, des défis persistants entravent le plein potentiel de ces secteurs. Nous souhaitons ici proposer des mesures concrètes pour surmonter ces défis et garantir un développement durable et inclusif.Le Sénégal, riche de ses diverses régions, fait face à des défis spécifiques dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ces problématiques incluent généralement l'accès limité aux terres et aux ressources, la formation insuffisante, le manque d'infrastructures adéquates et les effets du changement climatique. Pour maximiser l'engagement des jeunes et assurer la sécurité alimentaire, il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies adaptées et inclusives.Nous saluons également l'initiative récente des "Vacances Citoyennes Agricoles" annoncée par le gouvernement, qui vise à encourager les jeunes à s'impliquer activement dans l'agriculture pendant leurs vacances scolaires. Cette initiative est un pas important vers l'inclusion des jeunes dans le secteur agricole, mais nécessite des mesures complémentaires pour assurer son succès à long terme.1. Accès limité aux terres agricoles : Les jeunes agriculteurs rencontrent souvent des difficultés pour accéder aux terres nécessaires à leur activité.2. Formation insuffisante : Le manque de formation et de sensibilisation aux pratiques agricoles modernes limite la productivité.3. Infrastructures inadéquates : Les infrastructures de transport et d'irrigation sont souvent insuffisantes, entravant le développement agricole.4. Accès aux ressources : Les ressources telles que les semences de qualité, les fertilisants et les équipements agricoles modernes sont souvent inaccessibles pour les jeunes agriculteurs.5. Effets du changement climatique : Les changements climatiques affectent la productivité agricole, rendant nécessaire l'adoption de pratiques résilientes.1. Réformes foncières : Mettre en œuvre des réformes foncières pour garantir un accès équitable aux terres agricoles pour les jeunes.2. Programmes de formation continue : Mettre en place des programmes de formation et de vulgarisation agricole pour améliorer les compétences des jeunes agriculteurs.3. Amélioration des infrastructures : Construire et réhabiliter les routes rurales pour faciliter le transport des produits agricoles vers les marchés, et installer des systèmes d'irrigation modernes pour une utilisation efficace de l'eau.4. Facilitation de l'accès aux ressources : Créer des centres de distribution régionaux pour fournir des semences de qualité, des fertilisants et des équipements agricoles modernes.5. Adoption de technologies durables : Promouvoir l'adoption de technologies agricoles résilientes au climat comme l'agroforesterie, l'agriculture de précision(usage des TIC) et l’agriculture de conservation.6. Support aux Vacances Citoyennes Agricoles : Intégrer les "Vacances Citoyennes Agricoles" dans un programme national de formation et de mentorat, avec un suivi et une évaluation continus pour maximiser leur impact.1. Accès limité aux pâturages et à l'eau : Les éleveurs font face à des difficultés pour accéder aux pâturages et aux points d'eau nécessaires pour le bétail.2. Formation insuffisante : Le manque de formation sur les pratiques modernes d'élevage limite l'efficacité et la productivité.3. Insuffisance des infrastructures vétérinaires : Le manque d'infrastructures vétérinaires affecte la santé animale et la productivité du cheptel.4. Accès aux ressources : L'accès limité aux aliments pour animaux et aux médicaments vétérinaires entrave le développement de l'élevage.1. Gestion durable des ressources : Mettre en place des stratégies de gestion durable des pâturages et des points d'eau pour assurer leur disponibilité à long terme.2. Programmes de formation continue : Offrir des programmes de formation sur les techniques modernes d'élevage pour améliorer la productivité et la santé animale.3. Développement des infrastructures vétérinaires : Construire et équiper des centres vétérinaires pour offrir des services de santé animale accessibles et de qualité.4. Facilitation de l'accès aux ressources : Créer des coopératives pour fournir des aliments pour animaux de qualité et des médicaments vétérinaires à des prix abordables.1. Surpêche et dégradation environnementale : La surpêche et la dégradation des écosystèmes marins menacent la durabilité des ressources halieutiques.2. Formation insuffisante : Le manque de formation sur les pratiques de pêche durable et de l’aquaculture limite l'efficacité et la durabilité de la pêche.3. Insuffisance des infrastructures de stockage et de transformation : Le manque d'infrastructures adéquates affecte la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche.4. Accès aux ressources : L'accès limité aux équipements de pêche modernes et aux financements entrave le développement du secteur de la pêche.1. Pratiques de pêche durable : Promouvoir des pratiques de pêche responsables et mettre en place des zones marines protégées pour garantir la durabilité des ressources halieutiques.2. Programmes de formation continue : Offrir des programmes de formation sur les techniques de pêche durable, l’aquaculture et la gestion des ressources marines.3. Développement des infrastructures de stockage et de transformation : Construire et équiper des installations de stockage et de transformation pour améliorer la qualité et la valeur ajoutée des produits de la pêche.4. Facilitation de l'accès aux ressources : Créer des coopératives pour fournir des équipements de pêche modernes et des financements adaptés aux besoins des pêcheurs.Son Excellence Monsieur le Président de la République,Monsieur le Premier Ministre,Pour assurer un engagement significatif et une réussite durable des jeunes dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche au Sénégal, il est crucial de mettre en œuvre des stratégies adaptées aux spécificités de chaque secteur. Cela inclut des réformes foncières, l'adoption de technologies et de pratiques durables, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs locaux à travers une éducation et une formation adaptées. En agissant ainsi, nous pourrons non seulement améliorer la sécurité alimentaire et économique des communautés locales, mais aussi assurer la préservation à long terme des ressources naturelles indispensables à leur subsistance.Nous vous prions d’agréer, Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre très haute considération.