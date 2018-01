Lettre ouverte des ex-agents de la SIAS de Saint-Louis au Président Macky SALL

Nous ex-agents de la SIAS SECTION SAINT-LOUIS nous venons de vous rappeler que le conseil interministériel qui était tenu à Dakar que monsieur le premier ministre BOUN ABDALLAH DIONE et monsieur Seydou GUEYE ministre d’Etat porte-parole du gouvernement auprès du président de la république qui avait déclaré que le président de la république va régler définitivement des problèmes en 2017.





Le président de la république lors de son passage en Arabie saoudite a même déclaré qu’il va réglera tout de son retour au Sénégal il a confirmé mais jusqu’à ce jour nous attendons nos femmes, nos enfants vivent dans promesse et certains d’entre nous sont décèdes d’autres sont couchés malades nous ne pouvons plus continuer dans cette pénible situation.



Nous vous rappelons également que nous étions des MACKISTES avant d’être APERISTES, nous restons toujours avec vous pour réélection en 2019.



Nous ex-agents de la SIAS avec nos femmes, nos enfants, nos camarades, nous sommes prêts pour vous soutenir à Saint-Louis.



Nous voulons que la première dame Marieme Faye SALL qui est notre sœur à Saint-Louis qui fait un travail énorme pour soutenir son mari nous reçoivent nous ex-agents de la SIAS , nous avons également Mr le maire Mansour Faye lors des élections présidentielles et locales à Saint-Louis .



Actuellement, nous attendons impatiemment la solution définitive à notre problème.