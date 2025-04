Ligue 1 : La Linguère surprend Teungueth FC et s’offre un bol d’air à Kébémer (1-0)

Dans une rencontre charnière pour les deux formations en quête de relance, La Linguère de Saint-Louis a signé une courte mais précieuse victoire (1-0) face au champion sortant Teungueth FC, ce dimanche 13 avril 2025, au stade municipal de Kébémer, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 sénégalaise.



Avant le coup d’envoi, les deux équipes étaient à la peine dans le bas du classement. La Linguère (9e, 23 pts -1) cherchait à confirmer, tandis que Teungueth FC (12e, 20 pts) visait un sursaut pour éviter une fin de saison sous tension.



Dès l’entame, l’engagement est total. Les Rufisquois se montrent entreprenants avec une première alerte signée Ousmane Camara, dont le tir croisé frôle les cages de Pape Abdoulaye Dieng à la 8e minute. En difficulté contre le vent, les Saint-Louisiens se replient, optant pour une défense compacte autour du capitaine Mamadou Diop.



Malgré plusieurs incursions de part et d’autre, aucune équipe ne trouve la faille dans un premier acte marqué par l’intensité mais pauvre en occasions franches.



La Linguère accélère et fait la différence



Au retour des vestiaires, la Linguère hausse le rythme. En dominant la possession, elle installe son jeu dans le camp de Teungueth FC, mais peine à concrétiser, gênée par la hauteur et la rigueur défensive des visiteurs. À la 59e minute, Adama Diouf croit ouvrir le score mais voit son tir stoppé brillamment par Boubacar Nguer, vigilant sur sa ligne.



Alors que Teungueth FC tente de se projeter en vain, la Linguère finit par faire sauter le verrou à la 83e minute : El Hadji Boubacar Fall, d’une frappe limpide qui ricoche sur le poteau gauche, trouve le petit filet pour offrir l’unique but du match (1-0).



Avec cette cinquième victoire de la saison, les Samba-Linguère se stabilisent au milieu du tableau, grimpant à la 9e place, et s’offrent une bouffée d’oxygène avant la réception du Casa Sports lors de la 20e journée.



De son côté, Teungueth FC, en grande difficulté, reste englué à la 12e position, à seulement trois points de la zone rouge, et devra impérativement réagir dans le derby de Rufisque face à l’AJEL, sous peine de compromettre ses ambitions de maintien.



