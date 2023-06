Ligue 1 : la Sonacos perd à domicile (1-2) face à la Linguère de Saint-Louis

L’ASC la Linguère de Saint-Louis (deuxième relégable au classement avec 18 points), s’est imposée (2-1), samedi, face l’équipe de la Sonacos (6ᵉ, 29 points), au stade Ely Manel Fall de Diourbel, lors de la 22ᵉ journée du championnat national de football, a constaté l’APS.



C’est dans un stade clairsemé que les deux équipes ont démarré les hostilités, avec une entame de match bien réussie de la Sonacos, sanctionnée par un pénalty transformé à la 23ᵉ minute de jeu par Nfaly Sagna.



Dix minutes plus tard, les footballeurs saint-louisiens reviennent au score grâce à un corner transformé de la tête par l’attaquant Babacar Guèye Sène. Juste quelques secondes avant le coup de sifflet final de la première période, le score passe à 2-1, sur une tête lobée d’Amadou Souaré. Le score restera inchangé malgré les nombreux assauts offensifs de part et d’autre.



« C’est une défaite amère, car on ne devrait pas perdre. Mais malheureusement, après avoir marqué, les consignes n’ont pas été respectées, et on a encaissé sur deux faits de jeu », a analysé l’entraineur de la Sonacos, Sidate Sarr.



Toutefois, dit-il, « à trois journées de la fin du championnat, les joueurs ont encore l’occasion de se ressaisir et montrer le vrai visage de la Sonacos. »



« Une victoire à l’extérieur, surtout à pareil moment, est toujours importante pour le moral de l’équipe », a de son côté confié le coach de l’ASC Linguère de Saint-Louis.



Selon lui, ses joueurs qui avaient comme objectif de « prendre le point, gagnent à travers cette victoire plus de confiance et d’optimisme pour affronter ces dernières journées de championnat. »



APS